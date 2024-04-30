Туреччина підтримає кандидатуру Рютте під час виборів нового генсека НАТО

Низка офіційних осіб в Анкарі повідомили, що на таке рішення могла вплинути особиста зустріч Рютте з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Політики зустрічалися у Стамбулі минулого тижня.

Повідомляється, що Ердоган провів зустріч з Рютте віч-на-віч в особняку Вахдеттіна. Після переговорів Марк Рютте на спільній прес-конференції заявив, що південне крило НАТО потребує Туреччини та турецького керівництва.

"Туреччина відіграє вирішальну роль. При цьому вона докладає зусиль для врегулювання ситуації в Газі. Водночас вона докладає зусиль щодо цієї жахливої війни в Україні. Щодо цього ви гратимете важливу роль", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

США, Франція, Німеччина, Британія та інші члени альянсу вже висловилися за підтримку кандидатури Рютте.