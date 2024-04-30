Турция поддержит кандидатуру Рютте на выборах нового генсека НАТО

Ряд официальных лиц в Анкаре сообщили, что на такое решение могла повлиять личная встреча Рютте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики встречались в Стамбуле на прошлой неделе.

Сообщается, что Эрдоган провел встречу с Рютте один на один в особняке Вахдеттина. После переговоров Марк Рютте на совместной пресс-конференции заявил, что южное крыло НАТО нуждается в Турции и турецком руководстве.

"Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она прилагает усилия в отношении этой ужасной войны в Украине. В этом отношении вы играть важную роль", - заявил премьер-министр Нидерландов.

США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены альянса уже высказались в поддержку кандидатуры Рютте.