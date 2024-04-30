Турция поддержит кандидатуру Рютте на выборах нового генсека НАТО

Турция сообщила союзникам по НАТО, что поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Ряд официальных лиц в Анкаре сообщили, что на такое решение могла повлиять личная встреча Рютте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики встречались в Стамбуле на прошлой неделе.
Сообщается, что Эрдоган провел встречу с Рютте один на один в особняке Вахдеттина. После переговоров Марк Рютте на совместной пресс-конференции заявил, что южное крыло НАТО нуждается в Турции и турецком руководстве.
"Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она прилагает усилия в отношении этой ужасной войны в Украине. В этом отношении вы играть важную роль", - заявил премьер-министр Нидерландов.
США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены альянса уже высказались в поддержку кандидатуры Рютте.
В этом году состоятся выборы нового генерального секретаря НАТО. Ранее СМИ сообщали, что, по предварительным данным, 28 из 32 стран-членов Североатлантического альянса поддерживают кандидатуру Рютте.
При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава будет настаивать на том, чтобы пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга занял представитель Восточной Европы, схожую позицию выражали главы Словакии и Румынии.
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