Туреччина про переговори України і РФ: сторони намагаються узгодити позиції
Україна та Росія намагаються узгодити позиції перед переговорами у Туреччині. При цьому сторони намагаються не втратити своїх ключових установок.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі TRT Haber.
"Зараз сторони намагаються узгодити свої позиції. З іншого боку, звичайно, вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.
Він додав, що у кожної зі сторін є своя база, яку потрібно захищати. На думку глава МЗС Туреччини, стратегічна мета - це вставлення режиму припинення вогню.
"Але важлива стратегічна мета для нас - якнайшвидше припинити вогонь і почати системні мирні переговори. Це дуже важливе питання для нашого регіону", - сказав Фідан.
Можливі переговори Зеленського і Путіна
Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі. Це сталося після того, як західні партнери та Україна висунули Москві ультиматум щодо припинення вогню. У разі відмови Росії, Європа обіцяла запровадити нові санкції.
У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися, але лише після повного і безумовного припинення вогню. Згодом він зазначив, що готовий особисто зустрітися з Путіним 15 травня в Туреччині.
Але Зеленський виключив переговори з представниками Кремля і наголосив, що говоритиме тільки з Путіним. За його словами, темами переговорів буде припинення вогню та звільнення полонених.
Втім, Кремль поки офіційно не підтвердив участь Путіна в переговорах. Тим часом президент США Дональд Трамп допустив, що теж може прибути до Туреччини.
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