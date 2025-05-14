Туреччина про переговори України і РФ: сторони намагаються узгодити позиції

Україна та Росія намагаються узгодити позиції перед переговорами у Туреччині. При цьому сторони намагаються не втратити своїх ключових установок.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі TRT Haber.

"Зараз сторони намагаються узгодити свої позиції. З іншого боку, звичайно, вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Він додав, що у кожної зі сторін є своя база, яку потрібно захищати. На думку глава МЗС Туреччини, стратегічна мета - це вставлення режиму припинення вогню.

"Але важлива стратегічна мета для нас - якнайшвидше припинити вогонь і почати системні мирні переговори. Це дуже важливе питання для нашого регіону", - сказав Фідан.