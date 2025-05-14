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Турция о переговорах Украины и РФ: стороны пытаются согласовать позиции

Анкара, Среда 14 мая 2025 16:03
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Турция о переговорах Украины и РФ: стороны пытаются согласовать позиции Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Imagеs)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия пытаются согласовать позиции перед переговорами в Турции. При этом стороны стараются не потерять своих ключевых установок.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире TRT Haber.

"Сейчас стороны пытаются согласовать свои позиции. С другой стороны, конечно, они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации", - сказал министр иностранных дел Турции.

Он добавил, что у каждой из сторон есть своя база, которую нужно защищать. По мнению глава МИД Турции, стратегическая цель - это установление режима прекращения огня.

"Но важная стратегическая цель для нас - как можно быстрее прекратить огонь и начать системные мирные переговоры. Это очень важный вопрос для нашего региона", - сказал Фидан.

Возможные переговоры Зеленского и Путина

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Это произошло после того, как западные партнеры и Украина выдвинули Москве ультиматум о прекращении огня. В случае отказа России, Европа обещала ввести новые санкции.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться, но только после полного и безусловного прекращения огня. Позже он отметил, что готов лично встретиться с Путиным 15 мая в Турции.

Но Зеленский исключил переговоры с представителями Кремля и подчеркнул, что будет говорить только с Путиным. По его словам, темами переговоров будет прекращение огня и освобождение пленных.

Впрочем, Кремль пока официально не подтвердил участие Путина в переговорах. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил, что тоже может прибыть в Турцию.

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