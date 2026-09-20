Туреччина передала Україні та РФ пропозицію щодо деескалації в Чорному морі

Туреччина розробила пропозицію щодо виходу з кризи в Чорному морі та вже передала її Україні та Росії.
З таакою заявою виступив очільник МЗС Туреччина Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
За словами турецького дипломата, наразі досягти стійкого результату у врегулюванні ситуації вкрай непросто.
Фідан зауважив, що Київ і Москва мають вибір між продовженням війни, руйнівні наслідки якої вони усвідомлюють, та пошуком компромісу.
"Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою", - заявив глава МЗС Туреччини.
Однак Фідан не захотів розкривати жодних деталей запропонованих заходів.
На цьому тлі турецький дипломат нагадав про укладену у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН "зернову угоду". Як відомо, вона передбачала розблокування українських чорноморських портів і створення умов для безпечного експорту зерна.
"Кілька років тому ми уклали угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична робоча система - сторони не втручалися. Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої", - зауважив Фідан.
Він також додав, що зараз Анкара налаштована довести "цю справу" до логічного завершення.
Через російські атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру спочатку суттєво скоротилася робота портів Одеси, Чорноморська та Південного.
В Українській портовій асоціації наголошують, що подальше блокування морського коридору може негативно вплинути не лише на українську економіку, а й на світовий ринок.
Нещодавно РБК-Україна пояснювало, чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для країни.
На тлі останніх подій Євросоюз виступив за запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі.
На переконання Брюсселю, це посприяє безпечному експорту українського зерна.