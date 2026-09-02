Припинення вогню в Чорному морі: Каллас виступила з гучною заявою

В ЄС виступають за запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі. Це має допомогти безпечному експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас під час пресконференції .

Питання безпеки на морі обговорювали під час неформальної наради міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася в ірландському місті Віклоу.

Каллас зазначила, що російські удари по зернових суднах у Чорному морі можуть спричинити черговий глобальний шок у сфері продовольчої безпеки.

"Я підтримую ініціативи щодо введення мораторію на напади в Чорному морі", - заявила вона.

Вона зауважила, що ЄС підтримує експорт зерна з України альтернативними транзитними маршрутами.

"Ми також прагнемо підтримати зберігання зерна в Україні для захисту глобальної продовольчої безпеки. Але ніщо не замінить обсяги, які можна перевозити морем", - наголосила дипломат.