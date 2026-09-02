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Припинення вогню в Чорному морі: Каллас виступила з гучною заявою

19:35 02.09.2026 Ср
1 хв
Російські удари по суднах можуть спровокувати черговий глобальний шок
aimg Валерій Ульяненко
Припинення вогню в Чорному морі: Каллас виступила з гучною заявою Фото: Кая Каллас (Getty Images)
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В ЄС виступають за запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі. Це має допомогти безпечному експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас під час пресконференції.

Питання безпеки на морі обговорювали під час неформальної наради міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася в ірландському місті Віклоу.

Каллас зазначила, що російські удари по зернових суднах у Чорному морі можуть спричинити черговий глобальний шок у сфері продовольчої безпеки.

"Я підтримую ініціативи щодо введення мораторію на напади в Чорному морі", - заявила вона.

Вона зауважила, що ЄС підтримує експорт зерна з України альтернативними транзитними маршрутами.

"Ми також прагнемо підтримати зберігання зерна в Україні для захисту глобальної продовольчої безпеки. Але ніщо не замінить обсяги, які можна перевозити морем", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, The Telegraph писало, що російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі різко скоротили роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Докладніше про те, як зупинка судноплавства через ворожі атаки може вдарити по українській економіці, чи є альтернативи та як можна розблокувати порти - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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