Турция передала Украине и РФ предложение по деэскалации в Черном море

Турция разработала предложение по выходу из кризиса в Черном море и уже передала его Украине и России.
С таким заявлением выступил глава МИД Турция Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
По словам турецкого дипломата, сейчас добиться устойчивого результата в урегулировании ситуации очень сложно.
Фидан отметил, что у Киева и Москвы есть выбор между продолжением войны, разрушительные последствия которой они осознают, и поиском компромисса.
"Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Мы видим, что если зерно, собранное с полей, не попадет на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью", - заявил глава МИД Турции.
Однако Фидан не захотел раскрывать никаких деталей предложенных мер.
На этом фоне турецкий дипломат напомнил о заключенном в 2022 году при посредничестве Турции и ООН "зерновом соглашении". Как известно, оно предполагало разблокировку украинских черноморских портов и создание условий для безопасного экспорта зерна.
"Несколько лет назад мы заключили соглашение, которое впоследствии было нарушено, но, несмотря на это, существовала фактическая рабочая система - стороны не вмешивались. Однако сейчас они активно вмешиваются одна в дело другой", - отметил Фидан.
Он также добавил, что сейчас Анкара настроена довести "это дело" до логического завершения.
Из-за российских атак на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру сначало существенно сократилась работа портов Одессы, Черноморска и Южного.
В Украинской портовой ассоциации подчеркивают, что дальнейшая блокировка морского коридора может негативно повлиять не только на украинскую экономику, но и на мировой рынок.
Недавно РБК-Украина объясняло, почему остановились порты и какими будут последствия для страны.
На фоне последних событий Евросоюз выступил за введение моратория на военные действия в Черном море.
По убеждению Брюсселя, это поспособствует безопасному экспорту украинского зерна.