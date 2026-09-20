Турция передала Украине и РФ предложение по деэскалации в Черном море

Турция разработала предложение по выходу из кризиса в Черном море и уже передала его Украине и России.

С таким заявлением выступил глава МИД Турция Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

По словам турецкого дипломата, сейчас добиться устойчивого результата в урегулировании ситуации очень сложно.

Фидан отметил, что у Киева и Москвы есть выбор между продолжением войны, разрушительные последствия которой они осознают, и поиском компромисса.

"Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Мы видим, что если зерно, собранное с полей, не попадет на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью", - заявил глава МИД Турции.

Однако Фидан не захотел раскрывать никаких деталей предложенных мер.

На этом фоне турецкий дипломат напомнил о заключенном в 2022 году при посредничестве Турции и ООН "зерновом соглашении". Как известно, оно предполагало разблокировку украинских черноморских портов и создание условий для безопасного экспорта зерна.

"Несколько лет назад мы заключили соглашение, которое впоследствии было нарушено, но, несмотря на это, существовала фактическая рабочая система - стороны не вмешивались. Однако сейчас они активно вмешиваются одна в дело другой", - отметил Фидан.

Он также добавил, что сейчас Анкара настроена довести "это дело" до логического завершения.