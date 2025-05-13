Туреччина може відправити війська в Україну? Експерт назвала умови

"Якщо Росія продовжуватиме, якщо Росія скаже, що завдасть удару по цих силах, як тільки вони прибудуть, я думаю, що це буде дуже складно. І це все ще можливо, якщо США скажуть, що забезпечать тимчасове рішення. Але зрештою, реалістично, ці сили будуть введені лише за умови мовчазної обіцянки підтримки з боку США і мовчазного схвалення з боку РФ. Я кажу мовчазного, тому що ми знаємо, що росіяни ніколи не вийдуть і не схвалять це публічно, але для європейців важливо розуміти, що буде певна тимчасова підтримка з боку США", - зазначила Айдинташбаш.

За її словами, Анкара має великий досвід місій - від Кореї до Афганістану, перш за все, в рамках НАТО, але намагається уникати ризику під час місій.

"Туреччина має можливості та людські ресурси, щоб направити кілька тисяч військовослужбовців до України вздовж кордону, вздовж лінії конфлікту з Росією. Але знову ж таки, вона зробить це, як тільки США візьмуть на себе певне зобов'язання щодо захисту. Це не обов’язково має бути публічним, певним типом зобов’язання США підтримувати ці сили", - додала експерт.