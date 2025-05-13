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Туреччина може відправити війська в Україну? Експерт назвала умови

Вівторок 13 травня 2025 18:55
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Туреччина може відправити війська в Україну? Експерт назвала умови Фото: Туреччина може відправити війська в Україну за певних умов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Туреччина готова долучитися до європейського контингенту, який буде відправлений в Україну, але за низки умов. Головні - неформальна підтримка США та мовчазна згода Росії.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила Асли Айдинташбаш, наукова співробітниця Центру Сполучених Штатів і Європи при Інституті Брукінгса та директорка Проєкту Туреччини.

"Якщо Росія продовжуватиме, якщо Росія скаже, що завдасть удару по цих силах, як тільки вони прибудуть, я думаю, що це буде дуже складно. І це все ще можливо, якщо США скажуть, що забезпечать тимчасове рішення. Але зрештою, реалістично, ці сили будуть введені лише за умови мовчазної обіцянки підтримки з боку США і мовчазного схвалення з боку РФ. Я кажу мовчазного, тому що ми знаємо, що росіяни ніколи не вийдуть і не схвалять це публічно, але для європейців важливо розуміти, що буде певна тимчасова підтримка з боку США", - зазначила Айдинташбаш.

За її словами, Анкара має великий досвід місій - від Кореї до Афганістану, перш за все, в рамках НАТО, але намагається уникати ризику під час місій.

"Туреччина має можливості та людські ресурси, щоб направити кілька тисяч військовослужбовців до України вздовж кордону, вздовж лінії конфлікту з Росією. Але знову ж таки, вона зробить це, як тільки США візьмуть на себе певне зобов'язання щодо захисту. Це не обов’язково має бути публічним, певним типом зобов’язання США підтримувати ці сили", - додала експерт.

Військовий контингент для України

Нагадаємо, наразі щонайменше шість держав (Велика Британія, Франція, Литва, Латвія, Естонія та ще одна країна, яка поки що не розголошує своєї участі) у рамках "коаліції рішучих" заявили про готовність направити військовий контингент до України в разі запровадження перемир’я з Росією.

На початку травня президент України Володимир Зеленський називав два можливі варіанти розміщення військового контингенту на українській території.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "коаліція рішучих" щодня працює з партнерами над пропозицією щодо відправки військового контингенту в Україну.

Сьогодні стало відомо, що США обговорюють з низкою країни розгортання їх миротворчого континенту в Україні.

Водночас голова італійського уряду Джорджія Мелоні запропонувала поширити 5-у статтю НАТО на Україну навіть без її членства в Альянсі. За словами генерального секретаря Марка Рютте, цю ідею можна розглянути після завершення повномасштабної війни.

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