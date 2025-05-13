США обговорюють розміщення військ союзників в Україні, - Келлог

Про це заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

За його словами, США насамперед виступають за "всеосяжне припинення вогню". А вже після цього сторони мають обговорювати інші питання - від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії - ред.)", - сказав Келлог.

Тим часом на схід від Дніпра, за словами Келлога, можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, "щоб можна було фактично контролювати припинення вогню".

"Коаліція рішучих" та військовий контингент для України

Ідея "коаліції рішучих" щодо можливого розміщення військових підрозділів в Україні виникла на тлі зростання невизначеності навколо подальшої підтримки з боку США, а також прагнення низки європейських країн зміцнити безпекові гарантії для України. Першими про таку ініціативу заговорили Велика Британія та Франція.

Станом на квітень 2025 року щонайменше шість держав - Велика Британія, Франція, Литва, Латвія, Естонія та ще одна країна, яка поки що не розголошує своєї участі – заявили про готовність направити військовий контингент до України в разі запровадження перемир’я.