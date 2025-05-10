"Коаліція рішучих" готує пропозицію щодо військового контингенту для України, - Макрон

"Коаліція рішучих" щодня працює з партнерами над пропозицією щодо відправки військового контингенту в Україну.

Про це на засіданні "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За словами французького лідера, підтримка української армії збережеться і надалі, адже потужна армія - це найкраща гарантія безпеки. Тому, як додав Макрон, союзникам потрібно буде забезпечити належне фінансування військової допомоги Україні.

"Тривалий мир потребує дійсно міжнародних гарантій безпеки, саме тому ми зміцнюємо нашу коаліцію, готуємо пропозицію щодо формування контингенту відповідно до березневих пропозицій. Ця робота з партнерами йде щоденно", - наголосив він.

За словами Макрона, можливе 30-денне перемир'я між Україною та РФ потрібно використати для виконання усіх відповідних параметрів для підтримання такого миру.

"І ми абсолютно до цього готові, ми взяли на себе це зобов'язання", - додав президент Франції.