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Туреччина може відкласти голосування щодо вступу Швеції в НАТО до середини січня, - ЗМІ

Туреччина, П'ятниця 29 грудня 2023 00:20
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Туреччина може відкласти голосування щодо вступу Швеції в НАТО до середини січня, - ЗМІ Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Турецький парламент, ймовірно, відкладе голосування щодо протоколу про вступ Швеції до НАТО щонайменше до середини січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNN.

Зазначається, що схвалений комітетом закордонних справ парламенту Туреччини протокол про вступ Швеції в НАТО, перш ніж стати законом, має має пройти 600-місний парламент, де домінує правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Стверджується, що незважаючи на можливість скликати спеціальну сесію, більш імовірно, що голосування буде відкладено до запланованого повернення парламенту 15 січня.

Що передувало

26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Скандинавської держави схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

У відповідь на вимоги Туреччини Швеція посилила антитерористичні закони. Кілька тижнів тому у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

Також президент США Джо Байден обговорював це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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