Турция может отложить голосование по вступлению Швеции в НАТО до середины января, - СМИ

Турецкий парламент, вероятно, отложит голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО по меньшей мере до середины января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNN .

Отмечается, что одобренный комитетом иностранных дел парламента Турции протокол о вступлении Швеции в НАТО, прежде чем стать законом, должен пройти 600-местный парламент, где доминирует правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Утверждается, что, несмотря на возможность созвать специальную сессию, более вероятно, что голосование будет отложено до запланированного возвращения парламента 15 января.

Что предшествовало

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Североатлантического союза, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. Сегодня членство Скандинавского государства одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

В ответ на требования Турции Швеция ужесточила антитеррористические законы. Несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "ближайшими неделями".

Также президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.