Туреччина може ратифікувати членство Швеції до НАТО до кінця року, - Reuters

Турецький парламент може ухвалити закон про ратифікацію членства Швеції до НАТО вже до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного з чиновників країни-члена НАТО, під час спільних зустрічей міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив своїх колег, що він старанно працює над вирішенням цього питання.

"Я лише скажу, що підсумки обговорень у турецькому парламенті мають бути підведені до кінця року", - сказав один із міністрів на умовах анонімності.

Міністри закордонних справ країн НАТО провели спільну зустріч у Брюсселі. Деякі представники Північноатлантичного Альянсу сподівалися, що ратифікація членства Швеції завершиться до кінця зустрічі глав МЗС і церемонія приєднання пройде до заходів.

Зазначимо, що для ратифікації членства Швеції до НАТО відповідний законопроект має бути схвалений турецькою комісією із закордонних справ, перш ніж його буде винесено на повне голосування в парламенті. Потім ухвалений закон має підписати президент Туреччини.

Вступ Швеції до НАТО

Варто зауважити, що Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її членство ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Туреччина вимагала, щоб Швеція зробила додаткові кроки проти місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США вважають терористичним угрупуванням.

Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її. Пізніше стало відомо, що 16 листопада комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.