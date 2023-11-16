Вступ Швеції до НАТО: комісія парламенту Туреччини перенесла розгляд заявки

Комітет у закордонних справах парламенту Туреччини відклав переговори щодо законопроєкту про схвалення ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV .

Під час сьогоднішнього засідання було обговорено 7 міжнародних угод та проєкт закону про ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Попри те, що жодного рішення прийнято не було, найближчими днями оголосять про нову дату зустрічі.

"Якщо пропозиція буде прийнята, протокол буде внесений до порядку денного Генеральної Асамблеї Парламенту", - пише інформаційне телебачення.

Перед початком засідання спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш переговорив зі своїм шведським колегою Андреасом Норленом. За словами першого, він уважно стежить за процесом й розраховує на якнайшвидше його завершення.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Він додав, що буде максимально сприяти ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.