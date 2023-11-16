ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вступ Швеції до НАТО: комісія парламенту Туреччини перенесла розгляд заявки

Четвер 16 листопада 2023 17:20
UA EN RU
Вступ Швеції до НАТО: комісія парламенту Туреччини перенесла розгляд заявки Фото: комісія парламенту Туреччини перенесла розгляд заявки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комітет у закордонних справах парламенту Туреччини відклав переговори щодо законопроєкту про схвалення ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV.

Під час сьогоднішнього засідання було обговорено 7 міжнародних угод та проєкт закону про ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Попри те, що жодного рішення прийнято не було, найближчими днями оголосять про нову дату зустрічі.

"Якщо пропозиція буде прийнята, протокол буде внесений до порядку денного Генеральної Асамблеї Парламенту", - пише інформаційне телебачення.

Перед початком засідання спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш переговорив зі своїм шведським колегою Андреасом Норленом. За словами першого, він уважно стежить за процесом й розраховує на якнайшвидше його завершення.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Він додав, що буде максимально сприяти ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція НАТО Турция
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені