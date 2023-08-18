Туреччина, Катар і РФ обговорюють новий договір замість "зернової угоди", - Bild

Згідно зі службовим листуванням між Міністерствами закордонних справ і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із "зернової угоди".

При цьому зараз Росія, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну минулій. Пропонується постачати російське зерно в бідні країни, в основному в Африці.

Водночас Туреччина виступатиме як організатор, а Катар - як спонсор поставок.

Крім того, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити колишню "зернову угоду", щоб зерно постачалося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН.

За інформацією видання, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Вихід РФ із "зернової угоди"

У липні Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

При цьому 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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