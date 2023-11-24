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Туреччина хоче купити майже пів сотні винищувачів Typhoon

Туреччина, П'ятниця 24 листопада 2023 03:52
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Туреччина хоче купити майже пів сотні винищувачів Typhoon Фото: винищувач Eurofighter Typhoon (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони Туреччини Яшар Гулар заявив, що Стамбул зосереджений на переговорах щодо купівлі 40 багатоцільових винищувачів четвертого покоління Eurofighter Typhoon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Зазначається, що Гулар провів переговори із главою міноборони Великобританії щодо поточної ситуації із закупівлею Туреччиною винищувачів.

"Ми вирішуємо питання закупівель Eurofighter через Англію", - заявив Гулар.

Він додав, що оскільки процес закупівель і модернізації F16 триває, єдиним літаком, на якому зосередився Стамбул є Typhoon.

"Ми хочемо придбати 40 винищувачів Eurofighter, 20 на першому етапі і 20 пізніше. Ми вже подали запит на придбання топової моделі літака", - заявили в Міноборони Туречинни.

Намагання Туреччини купити Typhoon

Варто зазначити, що 16 листопада Bloomberg повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц швидше за все заблокує запит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon через дипломатичну напруженість між союзниками в НАТО.

Стверджується, що напруженість виникла через купівлею Стамбулом систем ППО у Росії, її військову кампанію проти курдських сил в Сирії й затримку з ратифікацією членства Швеції в НАТО.

Згодом очільник міноборони Туреччини заявив про спробу домовитись про купівлю винищувачів у Німеччини через Іспанію та Великобританію.

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