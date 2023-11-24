Турция хочет купить почти полсотни истребителей Typhoon

Министр обороны Турции Яшар Гулар заявил, что Стамбул сосредоточен на переговорах по покупке 40 многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Отмечается, что Гулар провел переговоры с главой минобороны Великобритании по поводу текущей ситуации с закупкой Турцией истребителей.

"Мы решаем вопросы закупок Eurofighter через Англию", – заявил Гулар.

Он добавил, что поскольку процесс закупок и модернизации F16 продолжается, единственным самолетом, на котором сосредоточился Стамбул, является Typhoon.

"Мы хотим приобрести 40 истребителей Eurofighter, 20 на первом этапе и 20 позже. Мы уже подали запрос на приобретение топовой модели самолета", – заявили в Минобороны Туречинны.

Старания Турции купить Typhoon

Стоит отметить, что 16 ноября Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, заблокирует запрос турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО.

Утверждается, что напряженность возникла из-за покупки Стамбулом систем ПВО в России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Позже глава минобороны Турции заявил о попытке договориться о покупке истребителей у Германии через Испанию и Великобританию.