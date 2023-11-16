Туреччина за допомогою Британії та Іспанії хоче домовитись про купівлю Typhoon у Німеччини

Мміністр оборони Туреччини Яшар Гулар заявив, що його країна веде перемовини з Великобританією та Іспанією щодо купівлі 40 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, країни працюють над питанням закупівлі винищувачів.

"Зараз Велика Британія та Іспанія докладають зусиль, щоб переконати Німеччину, (хоча) ми не ведемо переговори з Німеччиною... Якщо можливо, ми плануємо придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що канцлер Німеччини Олаф Шольц навряд чи погодиться на запит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon.

За словами анонімів, Ердоган може попросити канцлера на зустрічі в Берліні 17 листопада зняти заборону на продаж винищувачів.

Що відомо про винищувач

Eurofighter Typhoon - це дводвигуновий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його конструкція дозволяє значно підвищити маневровість літака на великих кутах атаки та під час польоту з надзвуковою швидкістю.

Такі літаки можуть застосовувати бомби Paveway IV та EGBU-16. Ця високоточна зброя має канал для супутникового наведення на додачу до наведення по лазерному променю. Він також може можливість вражати високоточними бомбами по декілька наземних цілей за один захід.

Зазначимо, що навесні у парламенті Британії пропонували постачати Typhoon країнам НАТО, які погодяться передати Україні свої літаки.

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