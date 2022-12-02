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Турция хочет, чтобы Запад посадил Украину за стол переговоров с РФ

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 17:05
Турция хочет, чтобы Запад посадил Украину за стол переговоров с РФ Фото: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Турция считает, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, усадить Украину за стол переговоров с Россией", - сказал министр.

Чавушоглу признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталии и Стамбуле.

"Сегодня будет сложнее, поскольку возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию", - отметил он.

По словам главы МИД Турции, войну можно завершить, используя дипломатию. Министр добавил, что его страна занимает в вопросе урегулирования прагматическую позицию, приносящую конкретные результаты.

"Надеюсь, к весне у нас будет более четкая картина по организации условий для переговоров. Мы продолжим усилия в этом направлении", - отметил Чавушоглу.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что худший мир в Украине лучше войны. В качестве примера он упоминает зерновую сделку и обмен пленными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его страна сможет играть решающую роль в войне России против Украины.

Ранее Эрдоган называл организацию встречи президента Украины и России целью Анкары.

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