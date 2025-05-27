Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів Росії та України, - ЗМІ

Під час візиту до Росії Фідан вже зустрівся з диктатором Путіним. Їх зустріч тривала близько години.

Також в рамках дводенного візиту він переговорить з російським колегою Сергієм Лавровим й головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим.

Як пише видання, під час поїздки Фідан підкреслить прихильність Туреччини до справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні та підтвердить готовність країни зробити свій внесок в якості посередника у новому раунді переговорів.

Окрім того, Фідан зустрівся з помічником Путіна Володимиром Мединським.