UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів Росії та України, - ЗМІ

Фото: Хакан Фідан, голова Міністерства закордонних справ Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Очікується, що під час візиту до Росії голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

.

Під час візиту до Росії Фідан вже зустрівся з диктатором Путіним. Їх зустріч тривала близько години.

Також в рамках дводенного візиту він переговорить з російським колегою Сергієм Лавровим й головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим. 

Як пише видання, під час поїздки Фідан підкреслить прихильність Туреччини до справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні та підтвердить готовність країни зробити свій внесок в якості посередника у новому раунді переговорів

Окрім того, Фідан зустрівся з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Переговори Росії та України у Туреччині

16 травня відбились перші за декілька років прямі переговори між Києвом та Москвою. Делегації обидвох країн зустрілись в Туреччині. Також до країни прибув президент Володимир Зеленський із наміром провести зустріч з Путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу.

Під час переговорів делегацію України очолював міністр оборони Рустем Умєров, а Росії - радник Путіна Володимир Мединський.

Під час зустрічі сторони обговорили масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Обмін відбувся цими вихідними в три етапи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТуреччина