Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины, - СМИ

Во время визита в Россию Фидан уже встретился с диктатором Путиным. Их встреча длилась около часа.

Также в рамках двухдневного визита он переговорит с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым.

Как пишет издание, во время поездки Фидан подчеркнет приверженность Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Кроме того, Фидан встретился с помощником Путина Владимиром Мединским.