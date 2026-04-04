Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією

Зокрема, сьогодні у суботу, 4 квітня, Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де зустрівся з турецьким главою держави. Під час зустрічі президент України поділився з Ердоганом деталями контактів з американською командою.

Ердоган у свою чергу запевнив, що Туреччина "готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України", а також країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

"Президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії", - сказано у дописі.

Перерва у мирних переговорах

Нагадаємо, що на початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди тристоронніх мирних переговорів. У березні планувалося провести нову зустріч, однак її було скасовано після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.