Турция готова принять следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией

В частности, сегодня в субботу, 4 апреля, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где встретился с турецким главой государства. Во время встречи президент Украины поделился с Эрдоганом деталями контактов с американской командой.

Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция "готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины", а также страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

"Президент Турции также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России", - сказано в заметке.

Перерыв в мирных переговорах

Напомним, что в начале 2026 года Украина, США и Россия провели уже три раунда трехсторонних мирных переговоров. В марте планировалось провести новую встречу, однако она была отменена после начала операции США и Израиля против Ирана.