Туреччина фактично відкинула вимогу Трампа припинити закупівлі російської нафти

Туреччина, П'ятниця 03 жовтня 2025 13:17
UA EN RU
Туреччина фактично відкинула вимогу Трампа припинити закупівлі російської нафти Фото: Туреччина відмовилася виконати вимогу Трампа (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина залишається великим покупцем російської нафти і газу, незважаючи на вимоги США. Анкара одночасно розширює довгострокові угоди з імпорту СПГ і шукає альтернативні джерела.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що закупівля російської нафти є комерційним рішенням переробників. За його словами, влада країни не збирається безпосередньо втручатися в цей процес.

"Це по суті рішення приватних компаній, дистриб'юторів і переробників", - сказав в інтерв'ю телеканалу CNNTurk.

Він зазначив, що турецькі НПЗ спочатку були побудовані для переробки сировини з найближчих джерел, тому закупівлі в Росії мають не тільки комерційний, а й технічний характер.

Міністр енергетики Туреччини також наголосив на необхідності надійного забезпечення країни газом напередодні зими. "Ми повинні купувати газ у Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, де тільки можемо", - зазначив він.

Тиск з боку США

Заява прозвучала на тлі посилення тиску Вашингтона на союзників з метою скоротити енергетичну торгівлю з Москвою. На зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент США Дональд Трамп заявив: "Я хотів би, щоб він припинив купувати нафту в Росії, поки Росія продовжує війну проти України".

Незважаючи на тиск, Туреччина залишається одним із найбільших покупців російської нафти і газу. При цьому Анкара активно диверсифікує поставки через довгострокові угоди з імпорту СПГ зі США.

Альтернативні поставки

Ситуацію на ринку може змінити відновлення експорту нафти з північного Іраку до Туреччини після дворічної перерви. Це стало можливим завдяки угоді за підтримки США і може стати для Анкари додатковим джерелом поставок.

Ключовими покупцями російської нафти в Туреччині залишаються Turkiye Petrol Rafineleri AS і Star Rafineri AS, що належить азербайджанській Socar.

Позиція інших країн

Туреччина не єдина країна, яка проявляє обережність щодо американських вимог. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що країни без виходу до моря опиняться у скрутному становищі, якщо будуть змушені відмовитися від трубопровідних поставок російської нафти і газу.

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман також заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти попри 50% тарифи США для індійських компаній.

