ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Турция фактически отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти

Турция, Пятница 03 октября 2025 13:17
UA EN RU
Турция фактически отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти Фото: Турция отказалась выполнить требование Трампа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турция остается крупным покупателем российской нефти и газа, несмотря на требования США. Анкара одновременно расширяет долгосрочные соглашения по импорту СПГ и ищет альтернативные источники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что закупка российской нефти является коммерческим решением переработчиков. По его словам, власти страны не собираются напрямую вмешиваться в этот процесс.

"Это в сущности решение частных компаний, дистрибьюторов и переработчиков", - сказал в интервью телеканалу CNNTurk.

Он отметил, что турецкие НПЗ изначально были построены для переработки сырья из ближайших источников, поэтому закупки в России имеют не только коммерческий, но и технический характер.

Министр энергетики Турции также подчеркнул необходимость надежного обеспечения страны газом в преддверии зимы. "Мы должны покупать газ у России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, где только можем", - отметил он.

Давление со стороны США

Заявление прозвучало на фоне усиления давления Вашингтона на союзников с целью сократить энергетическую торговлю с Москвой. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил: "Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает войну против Украины".

Несмотря на давление, Турция остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа. При этом Анкара активно диверсифицирует поставки через долгосрочные соглашения по импорту СПГ из США.

Альтернативные поставки

Ситуацию на рынке может изменить возобновление экспорта нефти из северного Ирака в Турцию после двухлетнего перерыва. Это стало возможным благодаря соглашению при поддержке США и может стать для Анкары дополнительным источником поставок.

Ключевыми покупателями российской нефти в Турции остаются Turkiye Petrol Rafineleri AS и Star Rafineri AS, принадлежащая азербайджанской Socar.

Позиция других стран

Турция не единственная страна, которая проявляет осторожность в отношении американских требований. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны без выхода к морю окажутся в тяжелом положении, если будут вынуждены отказаться от трубопроводных поставок российской нефти и газа.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман также заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Соединенные Штаты Америки НАФТА
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным