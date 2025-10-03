Турция фактически отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти
Турция остается крупным покупателем российской нефти и газа, несмотря на требования США. Анкара одновременно расширяет долгосрочные соглашения по импорту СПГ и ищет альтернативные источники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что закупка российской нефти является коммерческим решением переработчиков. По его словам, власти страны не собираются напрямую вмешиваться в этот процесс.
"Это в сущности решение частных компаний, дистрибьюторов и переработчиков", - сказал в интервью телеканалу CNNTurk.
Он отметил, что турецкие НПЗ изначально были построены для переработки сырья из ближайших источников, поэтому закупки в России имеют не только коммерческий, но и технический характер.
Министр энергетики Турции также подчеркнул необходимость надежного обеспечения страны газом в преддверии зимы. "Мы должны покупать газ у России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, где только можем", - отметил он.
Давление со стороны США
Заявление прозвучало на фоне усиления давления Вашингтона на союзников с целью сократить энергетическую торговлю с Москвой. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил: "Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает войну против Украины".
Несмотря на давление, Турция остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа. При этом Анкара активно диверсифицирует поставки через долгосрочные соглашения по импорту СПГ из США.
Альтернативные поставки
Ситуацию на рынке может изменить возобновление экспорта нефти из северного Ирака в Турцию после двухлетнего перерыва. Это стало возможным благодаря соглашению при поддержке США и может стать для Анкары дополнительным источником поставок.
Ключевыми покупателями российской нефти в Турции остаются Turkiye Petrol Rafineleri AS и Star Rafineri AS, принадлежащая азербайджанской Socar.
Позиция других стран
Турция не единственная страна, которая проявляет осторожность в отношении американских требований. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны без выхода к морю окажутся в тяжелом положении, если будут вынуждены отказаться от трубопроводных поставок российской нефти и газа.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман также заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.