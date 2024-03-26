У США пропонують передати Україні південнокорейські снаряди, - ЗМІ

Американські експерти вважають, що в умовах критичної нестачі в України артснарядів США могли б звернутися до Південної Кореї. Дане питання стосується передачі боєприпасів калібру 105 мм, від яких Сеул поступово відмовляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Так, фахівці вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кенчйєн і Кріс Парк, аналізуючи ситуацію з ринками озброєнь, зазначили, що Південна Корея, яка переводить свою артилерію зі 105-міліметрів на більш потужні платформи калібру 155 міліметрів, не зможе передавати 155-міліметрові снаряди через зростаючі загрози з боку КНДР.

За їхніми підрахунками, Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-міліметрових артснарядів, сумісних з усіма 105-міліметровими гаубицями, якими володіє Україна (британські L119 та американські М101).

Також експерти переконані, що передача 105-міліметрових снарядів не зашкодить бойовій готовності південнокорейської армії. Це зумовлено тим, що наразі на озброєнні країни артилерія цього калібру становить менше ніж 30% і триває перехід на 155-міліметрові самохідні гаубиці вітчизняного виробництва.

Процедура передачі

Відомо, що Південна Корея раніше надала США боєприпаси за умови, що останні будуть їхнім "кінцевим користувачем". Даний метод на думку експертів міг дозволити Сеулу надати непряму збройну підтримку Україні, зберігаючи при цьому свій принцип "нелетальної" допомоги Україні.

Вони нагадали, що торік Вашингтон співпрацював із Сеулом, щоб відправити в Україну понад 300 тисяч 155-міліметрових снарядів, отримуючи від Південної Кореї боєприпаси з умовою, що США є їхнім кінцевим споживачем.

Це дозволило Сеулу надати Україні непряму підтримку зброєю, не порушуючи формально свій принцип "нелетальної допомоги".