Туреччина допоможе США з тротилом для збільшення виробництва боєприпасів, - Bloomberg
Туреччина постачатиме до США тротил, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів. Попит на них зріс через війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання пише, що турецькі поставки тринітротолуолу, відомого як тротил, і нітрогуанідину, який використовується як паливо, матимуть вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155 мм.
"Уже цього року Туреччина вже перебуває на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів у США", - пише Bloomberg.
Зазначається, що війна РФ проти України
спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, при цьому західні союзники прагнуть постачати їх Києву і намагаються поповнювати свої власні виснажені запаси.
Стрибок попиту призвів до відставання в глобальних замовленнях і створив навантаження на ланцюжки поставок оборонної продукції, особливо на такі компоненти, як тротил.
Роль Туреччини у виробництві снарядів
Президент Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Білий дім 9 травня вперше відтоді, як президент Джо Байден вступив на посаду, оскільки вони обидва налагоджують військові зв'язки.
Схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО цього року відкрило Вашингтону можливість підписатися на продаж Анкарі американських бойових літаків F-16, ракет і бомб на суму 23 мільярди доларів.
Наприкінці лютого Пентагон заявив, що уклав контракт із General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих деталей для 155-мм снарядів у Техасі, зокрема з турецькими субпідрядниками. Завод планують запустити у виробництво в червні.
Виробництво снарядів може потроїтися
Bloomberg пише, що до 2025 року виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть приблизно 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів, які виробляють у США
Крім того, Міністерство оборони США закупило у турецької компанії Arca Defense 116 000 боєготових боєприпасів для постачання цього року, а подальші закупівлі очікуються найближчим часом і їх буде поставлено наступного року.
У заяві про інвестиції Техасу і турецької промисловості Пентагон заявив, що робота з союзниками є ключем до створення глобальної оборонно-промислової бази.
Захід намагається наздогнати Росію
Зусилля США і країн Європи є спробою наздогнати РФ, чия військова промисловість могла дозволити їй виробити і закупити близько 4 млн артилерійських снарядів. У цьому їй допомагала КНДР.
А Європейський союз розраховує потроїти виробництво артилерійських снарядів цього року приблизно до 1,4 мільйона одиниць.
"Оскільки великі оборонні компанії та дрібніші постачальники починають нарощувати виробництво, очікується, що виробництво боєприпасів у США та Європі значно збільшиться наступного і наступного року", - пише Bloomberg.
Потрібне рішення Конгресу
Плани щодо збільшення виробництва снарядів частково залежать від схвалення Конгресом запиту президента Джо Байдена про допомогу Україні, який наразі заблокований у Палаті представників.
Армія США має намір виробляти 100 000 155-мм снарядів на місяць до кінця 2025 року, що буде неможливо без фінансування.
"Партнерство США і Туреччини в галузі боєприпасів також демонструє розбіжність у стратегії з ЄС. Протягом кількох місяців блок із 27 членів утримувався від використання коштів для закупівель у Туреччині через опір з боку Франції, Греції та Кіпру", - додало видання.
Постачання союзниками снарядів в Україну
Нагадаємо, найближчим часом за ініціативи Чехії в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.
Варто зауважити, що Чехія отримала 300 тисяч снарядів для України. Вони забезпечать життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
Як зазначив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, через місяць-два різниця у співвідношенні артилерійських снарядів між Україною та РФ суттєво скоротиться, посилаючись на посилення спроможностей виробництва та допомогу партнерів.
А американські експерти вважають, що в умовах критичної нестачі в України артснарядів США могли б звернутися до Південної Кореї. Дане питання стосується передачі боєприпасів калібру 105 мм, від яких Сеул поступово відмовляється.
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