Турчинов: "выборы" в ОРДЛО являются полной дискредитацией минских соглашений

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

По словам Турчинова, все организаторы "выборов" в ОРДЛО будут привлечены к уголовной ответственности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) являются полной дискредитацией минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Турчинова, проведение "выборов" в ОРДЛО осудили все ведущие страны мира. Он также отметил, что эти "выборы" являются "грубым нарушением и полной дискредитацией минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией".

"Правоохранительные органы выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности...Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о беспочвенности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться от участия в преступлении", - сказал он.

По словам Турчинова, действия лиц, причастных к организации и проведению "выборов" в ОРДЛО являются преступлением, предусмотренным, в частности, ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ст. 111 (государственная измена); ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Отметим, "выборы" на оккупированном Донбассе запланированы на 11 ноября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в посольстве США в Украине считают, что Российская Федерация должна отменить "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября.

Кроме того, сообщалось, что 19 ноября в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза, на которой планируется обсуждение ситуации в Украине, а также "выборов" на Донбассе.