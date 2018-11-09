Турчинов: "вибори" в ОРДЛО є повною дискредитацією мінських угод

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

За словами Турчинова, усі організатори "виборів" в ОРДЛО будуть притягнуті до кримінальної відповідальності

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є повною дискредитацією мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Турчинова, проведення "виборів" в ОРДЛО засудили всі провідні країни світу. Він також зазначив, що ці "вибори" є "грубим порушенням та повною дискредитацією мінських угод, а також спробою російського агресора посилити свій контроль над окупованою територією".

"Правоохоронні органи України виявлять усіх організаторів та учасників цих псевдовиборів, і вони будуть неминуче притягнуті до кримінальної відповідальності...Хочу запевнити всіх, хто причетний до проведення цих злочинних заходів, про безпідставність сподівань уникнути відповідальності за свої дії,та попереджаю, що у вас є лише один шанс - вчасно зупинитися від участі у злочині", - сказав він.

За словами Турчинова, дії осіб, причетних до організації та проведення "виборів" в ОРДЛО є злочином, передбаченим, зокрема, ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ст. 111 (державна зрада); ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Зазначимо, "вибори" на окупованому Донбасі заплановані на 11 листопада.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в посольстві США в Україні вважають, що Російська Федерація має скасувати "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада.

Крім того, повідомлялося, що 19 листопада в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, на якій планується обговорення ситуації в Україні, а також "виборів" на Донбасі.