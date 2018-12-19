Турчинов сообщил, когда может завершиться ООС

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

По словам Турчинова, прекратить военную операцию можно будет только после восстановления территориальной целостности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, когда может завершиться операция объединенных сил (ООС), которая сейчас идет на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Турчинова "BBC News Украина".

По словам Турчинова, прекратить военную операцию можно будет только после восстановления территориальной целостности.

"Я убежден, что ООС может завершиться только тогда, когда будет полностью восстановлена территориальная целостность нашей страны. Речь идет не только о Донбассе, а и о Крыме. Тогда действительно можно будет прекратить военную операцию", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе размещают вооружение рядом с жилыми домами мирных жителей. В частности, боевики размещают зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки возле жилых домов на оккупированном Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 18 декабря 2018 года, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный.