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В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 12:40
В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 18 декабря 2018 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные открывали огонь в ответ 6 раз.

"Вследствие боевых действий один украинский военный получил ранения", - сообщил Праута.

Кроме того, по данным ведомства, по состоянию на 12 часов 19 декабря на Донбассе уже зафиксировано два обстрела - на Донецком направлении - неподалеку Новотроицкого и вблизи Чермалыка. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на оккупированных территориях Донбасса дали гарантии безопасности для обследования водопровода "Горловка-Торецк" Горловской фильтровальной станции.

Добавим, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщал, что по состоянию на 18 декабря большая часть запланированных мероприятий во время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины выполнена.

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