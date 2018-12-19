Турчинов повідомив, коли може завершитися ООС

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

За словами Турчинова, припинити військову операцію можна буде лише після відновлення територіальної цілосності

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов повідомив, коли може завершитися операція об'єднаних сил (ООС), яка наразі триває на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Турчинова "BBC News Україна".

За словами Турчинова, припинити військову операцію можна буде лише після відновлення територіальної цілосності.

"Я переконаний, що ООС може завершитись тільки тоді, коли буде повністю відновлено територіальну цілісність нашої країни. Мова йде не тільки про Донбас, а і про Крим. Тоді дійсно можна буде припинити військову операцію", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі розміщують озброєння поряд з житловими будинками мирних мешканців. Зокрема, бойовики розміщують зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки біля житлових будинків на окупованому Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 18 грудня 2018 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий.