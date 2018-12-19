Боевики на Донбассе размещают вооружение возле домов мирных жителей

Фото: боевик на Донбассе (facebook.com-abazia)

Боевики размещают возле домов мирных жителей танки и "Грады"

Боевики на оккупированном Донбассе размещают вооружения рядом с жилыми домами мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе, ссылаясь на данные миссии ОБСЕ отмечают, что боевики размещают зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки возле жилых домов на оккупированном Донбассе.

В частности, 16 декабря, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал вблизи оккупированного населенного пункта Миусинская реактивную систему залпового огня оккупантов "Град", а возле Садового - четыре "Града". Кроме того, беспилотник СММ обнаружил на северо-востоке от Мариуполя размещение одного танка боевиков (Т-64) рядом с жилыми домами в поселке Верхнеширокивское.

Также наблюдатели миссии обнаружили вблизи населенного пункта Миусинская 10 единиц самоходных гаубиц ("Гвоздика"), 6 буксируваних гаубиц (Д-30), 4 зенитных ракетных комплекса (9K35) и три танка (Т-64), а 17 декабря на восток от Донецка, возле Тернового было зафиксировано три танка (Т-72).

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 18 декабря 2018 года, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный.

Также сообщалось, что Минюст подал в Европейский суд по правам человека информацию о российских военных, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе.