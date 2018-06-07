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Интервью

Турчинов надеется на принятие Радой закона о нацбезопасности на ближайшей пленарной неделе

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:24
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

Законопроект разрабатывался при участии экспертов НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассчитывает, что Верховная Рада проголосует за закон "О национальной безопасности" в течение ближайшей пленарной недели. Об этом он заявил сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума, передает корреспондент РБК-Украина.

"Возможно на ближайшей пленарной неделе мы сможем принять законопроект о национальной безопасности, который фактически обеспечивает переход на европейскую, натовскую модель военного сектора, безопасности и обороны", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что законопроект о нацбезопасности разрабатывался с привлечением международных партнеров, а также представителей НАТО.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит законопроект "О национальной безопасности" на следующей пленарной неделе (4-8 июня-ред.).

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Теги публикации: безопасность, законопроект, СНБО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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