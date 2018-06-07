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Турчинов сподівається на прийняття Радою закону про нацбезпеку на найближчому пленарному тижні

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:24
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)

Законопроект розроблявся за участю експертів НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов розраховує, що Верховна Рада проголосує за закон "Про національну безпеку" протягом найближчого пленарного тижня. Про це він заявив сьогодні в ході 9-го Національного експертного форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

"Можливо на найближчому пленарному тижні ми зможемо прийняти законопроект про національну безпеку, який фактично забезпечує перехід на європейську, натовську модель військового сектора, безпеки та оборони", - заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що законопроект про нацбезпеки розроблявся із залученням міжнародних партнерів, а також представників НАТО.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що парламент розгляне законопроект "Про національну безпеку" на наступному пленарному тижні (4-8 червня-ред.).

Радбез ООН прийняв заяву щодо безпекової ситуації на Донбасі До ВР внесено другий законопроект про створення бюро військової юстиції
Теги публікації: безопасность, законопроект, РНБО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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