Турчинов сподівається на прийняття Радою закону про нацбезпеку на найближчому пленарному тижні

Законопроект розроблявся за участю експертів НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов розраховує, що Верховна Рада проголосує за закон "Про національну безпеку" протягом найближчого пленарного тижня. Про це він заявив сьогодні в ході 9-го Національного експертного форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

"Можливо на найближчому пленарному тижні ми зможемо прийняти законопроект про національну безпеку, який фактично забезпечує перехід на європейську, натовську модель військового сектора, безпеки та оборони", - заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що законопроект про нацбезпеки розроблявся із залученням міжнародних партнерів, а також представників НАТО.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що парламент розгляне законопроект "Про національну безпеку" на наступному пленарному тижні (4-8 червня-ред.).