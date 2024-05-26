Турбота про ваше здоров'я: які обстеження можна пройти у сімейного лікаря безкоштовно

Раніше повідомлялося, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

Крім того, йшлась мова про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

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