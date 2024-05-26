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Турбота про ваше здоров'я: які обстеження можна пройти у сімейного лікаря безкоштовно

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Підписавши декларацію з сімейним лікарем, кожен українець отримує доступ до безкоштовних лабораторних та діагностичних досліджень.

Безпосередньо на прийомі лікар зможе оглянути пацієнта, провести скринінг і провести швидке обстеження на наявність інфекції.

Безоплатно можна пройти:

  • інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
  • скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
  • скринінгове обстеження на виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Які аналізи безоплатні:

  • загальний аналіз крові, сечі;
  • аналіз рівня холестерину;
  • аналіз рівня глюкози в крові.

Для проведення лабораторних досліджень сімейний лікар виписує направлення на обстеження. Не потрібно доплачувати за витратні матеріали. 

Пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки - все це входить у вартість програми медичної гарантії і оплачується Національною службою охорони здоров'я України.

Раніше повідомлялося, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

Крім того, йшлась мова про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

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НСЗУЗдоров'я