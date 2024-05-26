Забота о вашем здоровье: какие обследования можно пройти у семейного врача бесплатно

Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

Кроме того, речь шла о том, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.

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