Які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти: пояснення від НСЗУ
Українці мають право на отримання безкоштовних ліків за певним переліком захворювань відповідно до державних програм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як пояснюється в повідомленні, громадяни можуть отримати необхідне за програмою реімбурсації "Доступні ліки" в наступних випадках:
розлади психіки та поведінки;
- епілепсія;
- нецукровий діабет;
- хвороба Паркінсона;
- інсулін;
- знеболювальне для паліативних пацієнтів;
- а також ліки, необхідні пацієнтам у посттрансплантаційному періоді.
В НСЗУ інформують, що медпрепарати також надаються з Національного переліку основних лікарських засобів при стаціонарному та амбулаторному-поліклінічному лікуванні.
Зазначається, що медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно.
Також українцям доступні ліки, які медзаклади отримують через централізовані закупівлі державного підприємства "Медичні закупівлі України" за заявками регіональних департаментів охорони здоров’я.
Крім того, у більшості громад діють спеціальні програми для забезпечення мешканців безоплатними ліками. в НСЗУ зауважують, що в такому випадку вартість препаратів відшкодовується з місцевих бюджетів.
Ліки в Україні
Нагадаємо, нещодавно уряд України ухвалив постанову, що дозволяє робити вакцинації в аптеках, що має на меті зробити щеплення доступнішими та простішими.
Крім того, у МОЗ України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році.
Нещодавно ми розповідали про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.
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