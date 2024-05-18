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Які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти: пояснення від НСЗУ

Україна, Субота 18 травня 2024 11:40
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Які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти: пояснення від НСЗУ Фото: які безкоштовні ліки можуть отримати українці (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Українці мають право на отримання безкоштовних ліків за певним переліком захворювань відповідно до державних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як пояснюється в повідомленні, громадяни можуть отримати необхідне за програмою реімбурсації "Доступні ліки" в наступних випадках:
розлади психіки та поведінки;

  • епілепсія;
  • нецукровий діабет;
  • хвороба Паркінсона;
  • інсулін;
  • знеболювальне для паліативних пацієнтів;
  • а також ліки, необхідні пацієнтам у посттрансплантаційному періоді.

В НСЗУ інформують, що медпрепарати також надаються з Національного переліку основних лікарських засобів при стаціонарному та амбулаторному-поліклінічному лікуванні.

Зазначається, що медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно.

Також українцям доступні ліки, які медзаклади отримують через централізовані закупівлі державного підприємства "Медичні закупівлі України" за заявками регіональних департаментів охорони здоров’я.

Крім того, у більшості громад діють спеціальні програми для забезпечення мешканців безоплатними ліками. в НСЗУ зауважують, що в такому випадку вартість препаратів відшкодовується з місцевих бюджетів.

Ліки в Україні

Нагадаємо, нещодавно уряд України ухвалив постанову, що дозволяє робити вакцинації в аптеках, що має на меті зробити щеплення доступнішими та простішими.

Крім того, у МОЗ України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році.

Нещодавно ми розповідали про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

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