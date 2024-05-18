Які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти: пояснення від НСЗУ

Українці мають право на отримання безкоштовних ліків за певним переліком захворювань відповідно до державних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ .

Як пояснюється в повідомленні, громадяни можуть отримати необхідне за програмою реімбурсації "Доступні ліки" в наступних випадках:

розлади психіки та поведінки;

епілепсія;

нецукровий діабет;

хвороба Паркінсона;

інсулін;

знеболювальне для паліативних пацієнтів;

а також ліки, необхідні пацієнтам у посттрансплантаційному періоді.

В НСЗУ інформують, що медпрепарати також надаються з Національного переліку основних лікарських засобів при стаціонарному та амбулаторному-поліклінічному лікуванні.

Зазначається, що медзаклади закуповують ліки з Нацпереліку самостійно.

Також українцям доступні ліки, які медзаклади отримують через централізовані закупівлі державного підприємства "Медичні закупівлі України" за заявками регіональних департаментів охорони здоров’я.

Крім того, у більшості громад діють спеціальні програми для забезпечення мешканців безоплатними ліками. в НСЗУ зауважують, що в такому випадку вартість препаратів відшкодовується з місцевих бюджетів.