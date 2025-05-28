Туран на чолі "Шахтаря": гучна обіцянка ти вимога першого трансферу

Турецький фахівець Арда Туран офіційно очолив бронзового призера чемпіонату України – донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Термін угоди "Шахтаря" та Турана розрахований на два роки. За інформацією турецьких ЗМІ, зарплата тренера у донецькому клубі складатиме 2 мільйони євро за сезон.
На посаді головного тренера "гірників" турецький фахівець змінив Маріно Пушіча. Контракт із хорватом був розрахований до літа 2026 року, однак клуб домовився з тренером про дострокове завершення співпраці.
Турецький фахівець уклав угоду на два роки (ФК "Шахтар")
Одразу після підписання контракту 38-річний Туран заявив:
"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря" – великого клубу з багатою історією і великими традиціями. Це команда, добре відома у всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.
Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу і подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. У нас є велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і в європейських турнірах".
За інформацією турецького журналіста Якипа Чінара, Туран вже передав керівництву клубу список бажаних для себе трансферів.
Однією з пріоритетних цілей є вінгер "Галатасарая" Ахмед Кутуджу. Футболіст є чинним гравцем збірної Туреччини (2 матчі), а також має досвід виступів у німецькій Бундеслізі у складі "Шальке".
Ахмед Кутуджу (фото: ФК "Галатасарай")
38-річний уродженець Стамбула, вихованець "Галатасарая". Ігрове амплуа – атакуючий півзахисник. Під час кар'єри футболіста дев'ять років провів у Іспанії, виступаючи за "Атлетіко" (2011-2015 роки) та "Барселону" (2015-2020). Зіграв 99 матчів за національну збірну (забив 16 голів).
Завершив активні виступи у 2022-му в рідному "Галатасараї". А в квітні 2023-го очолив "Еюпспор". З цією командою виграв другий дивізіон Туреччини та вийшов в еліту місцевого футболу.
Команда, що представляє один з районів Стамбулу – перший серйозний досвід Турана в тренерській кар'єрі. У чемпіонаті Туреччини-2024/25 новачок Суперліги посів шосте місце, лише на одне очко відставши від зони єврокубків.
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