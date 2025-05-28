Туран во главе "Шахтера": громкое обещание и требование первого трансфера

Турецкий специалист Арда Туран официально возглавил бронзового призера чемпионата Украины - донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Срок соглашения "Шахтера" и Турана рассчитан на два года. По информации турецких СМИ, зарплата тренера в донецком клубе будет составлять 2 миллиона евро за сезон.
На посту главного тренера "горняков" турецкий специалист сменил Марино Пушича. Контракт с хорватом был рассчитан до лета 2026 года, однако клуб договорился с тренером о досрочном завершении сотрудничества.
Турецкий специалист заключил соглашение на два года (ФК "Шахтер")
Сразу после подписания контракта 38-летний Туран заявил:
"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" - великому клубу с богатой историей и великими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.
Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи - как в Украине, так и в европейских турнирах".
По информации турецкого журналиста Якипа Чинара, Туран уже передал руководству клуба список желаемых для себя трансферов.
Одной из приоритетных целей является вингер "Галатасарая" Ахмед Кутуджу. Футболист является действующим игроком сборной Турции (2 матча), а также имеет опыт выступлений в немецкой Бундеслиге в составе "Шальке".
Ахмед Кутуджу (фото: ФК "Галатасарай")
38-летний уроженец Стамбула, воспитанник "Галатасарая". Игровое амплуа - атакующий полузащитник. Во время карьеры футболиста девять лет провел в Испании, выступая за "Атлетико" (2011-2015 годы) и "Барселону" (2015-2020). Сыграл 99 матчей за национальную сборную (забил 16 голов).
Завершил активные выступления в 2022-м в родном "Галатасарае". А в апреле 2023-го возглавил "Эюпспор". С этой командой выиграл второй дивизион Турции и вышел в элиту местного футбола.
Команда, представляющая один из районов Стамбула - первый серьезный опыт Турана в тренерской карьере. В чемпионате Турции-2024/25 новичок Суперлиги занял шестое место, лишь на одно очко отстав от зоны еврокубков.
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