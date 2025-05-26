Парад відставок в УПЛ: ЛНЗ звільнив Григорчука та вже знайшов йому заміну

Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Романом Григорчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Результати тренера в ЛНЗ

Розрив контракту відбувся за згодою сторін. Причини такого рішення у клубі наразі не уточнили, лише подякували тренеру за спільну роботу.

"Футбольний клуб ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Григорчук очолив команду в грудні 2024 року. Під його керівництвом ЛНЗ провів 13 матчів, здобувши лише 2 перемоги при 6 нічиїх та 5 поразок. Як наслідок, черкаський клуб у турнірній таблиці УПЛ фінішував поруч із зоною перехідних матчів, посівши 12-ту сходинку (31 очко).

Хто замінить Григорчука

За інформацією "ТаТоТаке", головним кандидатом на вакантну посаду є наставник львівського "Руха" Віталій Пономарьов. Його контракт з "жовто-чорними" спливає після завершення поточного сезону.