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Парад відставок в УПЛ: ЛНЗ звільнив Григорчука та вже знайшов йому заміну

Черкаси, Понеділок 26 травня 2025 16:37
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Парад відставок в УПЛ: ЛНЗ звільнив Григорчука та вже знайшов йому заміну Фото: Роман Григорчук (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрій Костенко

Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Романом Григорчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Результати тренера в ЛНЗ

Розрив контракту відбувся за згодою сторін. Причини такого рішення у клубі наразі не уточнили, лише подякували тренеру за спільну роботу.

"Футбольний клуб ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Григорчук очолив команду в грудні 2024 року. Під його керівництвом ЛНЗ провів 13 матчів, здобувши лише 2 перемоги при 6 нічиїх та 5 поразок. Як наслідок, черкаський клуб у турнірній таблиці УПЛ фінішував поруч із зоною перехідних матчів, посівши 12-ту сходинку (31 очко).

Парад відставок в УПЛ: ЛНЗ звільнив Григорчука та вже знайшов йому заміну

Хто замінить Григорчука

За інформацією "ТаТоТаке", головним кандидатом на вакантну посаду є наставник львівського "Руха" Віталій Пономарьов. Його контракт з "жовто-чорними" спливає після завершення поточного сезону.

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