UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тупицкий требует отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Суд принял его иск

Автор: Артем Горовенко

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Его иск принят к рассмотрению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что ОАСК открыл производство по иску против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента. Среди требований - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которым был объявлен соответствующий конкурс.

Истцы - Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин - также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению этого объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента.

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд отменил указ президента об увольнении Тупицкого, но Офис президента обжаловал это решение.

При этом не исключено, что скандального судью все-таки восстановят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд УкраиныОфис президента