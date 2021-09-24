Тупицкий требует отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Суд принял его иск

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Его иск принят к рассмотрению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда .

Сообщается, что ОАСК открыл производство по иску против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента. Среди требований - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которым был объявлен соответствующий конкурс.

Истцы - Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин - также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению этого объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента.

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.