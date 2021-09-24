Тупицький вимагає скасувати відбір суддів КСУ за квотою президента. Суд прийняв його позов

Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати відбір суддів КСУ за квотою президента. Його позов прийнято до розгляду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.
Повідомляється, що ОАСК відкрив провадження за позовом проти Офісу президента та конкурсної комісії з відбору суддів КСУ за квотою президента. Серед вимог - визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії, яким було оголошено відповідний конкурс.
Позивачі - Тупицький і колишній суддя КСУ Олександр Касмінін - також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента України щодо розміщення цього оголошення на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента.
"Суд прийняв рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд скасував указ президента про звільнення Тупицького, але Офіс президента оскаржив це рішення.
При цьому не виключено, що скандального суддю все-таки поновлять.