ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минюст прокомментировал возможное восстановление главы КСУ Тупицкого

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 13:43
Минюст прокомментировал возможное восстановление главы КСУ Тупицкого Фото: экс-глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого действительно могут восстановить в должности. Однако есть инструменты его отстранения.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Как известно, президент Владимир Зеленский решил отменить указ о назначении главы КСУ Тупицкого. Верховный суд признал это незаконным.

"Но этот вердикт сейчас оспаривается в апелляции в Большой палате ВС. И решение суда первой инстанции не вступило в силу", - отметил Малюська.

По его словам, если апелляция оставит в силе решение первой инстанции, то правового хаоса в КСУ не будет.

"Я не думаю, что начнется правовой хаос. Опять же, против Тупицкого есть уголовные производства, есть инструменты отстранения и к тому же в следующем году завершается срок его полномочий. Весь этот шум и гам может закончиться уже весной следующего года", - добавил министр.

Напомним, 14 июля Верховный суд принял решение отменить указ Зеленского об увольнении Тупицкого с должности судьи КСУ.

На Банковой заявили, что не признают это решение и будут его оспаривать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд Украины Денис Малюська
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке