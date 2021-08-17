Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
Верховный суд принял решение отменить указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Офис президента обжаловал "восстановление" судьи.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале "Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит".
Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.
"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - говорится в материале.
Напомним, Верховный суд отменил указ, согласно которому Тупицкий лишился должности в Конституционном суде.
У Зеленского заявили, что это якобы попытка сорвать судебную реформу и пообещали обжаловать решение.