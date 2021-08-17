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Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого

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Киев, Вторник 17 августа 2021 08:44
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого Фото: экс-глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Верховный суд принял решение отменить указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Офис президента обжаловал "восстановление" судьи.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале "Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит".

Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.

"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - говорится в материале.

Напомним, Верховный суд отменил указ, согласно которому Тупицкий лишился должности в Конституционном суде.

У Зеленского заявили, что это якобы попытка сорвать судебную реформу и пообещали обжаловать решение.

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Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
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Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит