Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале " Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит ".

Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.

"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - говорится в материале.