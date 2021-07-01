Тупицкий подал иск против КСУ, хочет отсудить более 900 тысяч гривен

Сообщается, что Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ по непогашению задолженности, возникшей из-за невыплаты в полном объеме зарплаты в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

По его мнению, в этот период ему выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 000 гривен.

"Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу", - говорится в сообщении.