Тупицкий подал иск против КСУ, хочет отсудить более 900 тысяч гривен

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
Сообщается, что Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ по непогашению задолженности, возникшей из-за невыплаты в полном объеме зарплаты в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.
По его мнению, в этот период ему выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 000 гривен.
"Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.
До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.