UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тупицкий подал иск против КСУ, хочет отсудить более 900 тысяч гривен

Автор: РБК-Украина

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Сообщается, что Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ по непогашению задолженности, возникшей из-за невыплаты в полном объеме зарплаты в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

По его мнению, в этот период ему выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 000 гривен.

"Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.

До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд УкраиныСуд