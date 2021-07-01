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Тупицький подав позов проти КСУ, хоче відсудити понад 900 тисяч гривень

Автор: РБК-Україна

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав позов проти КСУ до Окружного адміністративного суду Києва. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення заборгованості, що виникла через невиплату в повному обсязі зарплати в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року.

На його думку, в цей період йому виплачували гроші з порушенням положень Конституції і закону про КСУ. Він також просить суд зобов'язати КСУ виплатити йому понад 900 000 гривень.

"Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього його кілька місяців відсторонювали від посади, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

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Конституционный суд УкраиныСуд