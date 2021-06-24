Зеленский объяснил увольнение Тупицкого: его работу сопровождают различные группы
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение уволить Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда. По его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".
Он подчеркнул, что ввел в действие решение СНБО по Тупицкому, чтобы заблокировать откат антикоррупционных реформ, земельной реформы и языкового вопроса.
"Можно говорить, что это не идеальные законопроекты. Но одно дело менять законы, какими-то поправками, дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он (Тупицкий, - ред.) не понял меня и сделал то, что он сделал. Потому что его субъектизировали, я считаю, различными финансовыми рычагами различные группы, включая политические и бизнес-группы, которые до сих пор сопровождают его жизнь и работу", - отметил Зеленский.
Напомним, в марте 2021 года президент отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.
До этого Зеленский несколько месяцев отстранял судью, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
Уголовное преследование Тупицкого активизировалось после того, как КСУ фактически отменил антикоррупционную реформу.