Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов, - Омелян

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 15:46
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Украинские туристы будут оставаться в Тунисе до понедельника

Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "112 Украина".

"Туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", - сообщил он.

По словам Омеляна, в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой.

Глава Мининфраструктуры добавил, что два рейса будут на Львов и три - на Киев.

"В ближайшее время будет график этих полетов. Относительно пребывания (туристов в Тунисе, - ред.) до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев из Туниса сегодня утром, 30 июня 2018 года, вернулась часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе.

МИД решило организационные вопросы вылета украинцев из Туниса Минэкономразвития заберет лицензии у недобросовестных туроператоров, - Омелян
Теги публикации: Тунис, туристы, Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь