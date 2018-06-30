Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов, - Омелян

Украинские туристы будут оставаться в Тунисе до понедельника

Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "112 Украина".

"Туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", - сообщил он.

По словам Омеляна, в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой.

Глава Мининфраструктуры добавил, что два рейса будут на Львов и три - на Киев.

"В ближайшее время будет график этих полетов. Относительно пребывания (туристов в Тунисе, - ред.) до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев из Туниса сегодня утром, 30 июня 2018 года, вернулась часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе.